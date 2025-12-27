Calciomercato Lazio | Isaksen via a giugno? Il sostituto è a costo zero
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La società biancoceleste segue numerosi profili per rinforzare il gruppo di Sarri. La priorità è il mercato di gennaio, ma c'è un occhio di riguardo anche per le occasioni di giugno, i cosiddetti giocatori in scadenza di contratto.
Tra questi,c'è un esterno offensivo che può tornare utile alla causa laziale. Come avevamo raccontato, nei giorni scorsi in Francia è spuntato il nome di Giorgi Tsitaishvili, esterno georgiano classe 2000 in scadenza di contratto a giugno con il Metz.
Il suo nome, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, può essere un’opzione in caso di partenza di Gustav Isaksen a fine stagione. Può giocare sia a destra che a sinistra e in Nazionale ha giocato persino nel ruolo di terzino sinistro.