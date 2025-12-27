Lazio, Castellanos cerca il riscatto: 2025 deludente per l'argentino
RASSEGNA STAMPA - Il 2025 di Castellanos è stato finora deludente: l’argentino cerca un gol contro l’Udinese per non chiudere l’anno con appena 7 reti complessive, molte meno rispetto alle 13 del 2024. Un rendimento ben al di sotto delle attese per l’attaccante chiamato a raccogliere l’eredità di Immobile.
È vero, gli infortuni hanno inciso molto, tra stop e rientri mai a pieno regime, ma i numeri restano negativi: come evidenzia il Corriere dello Sport, nelle ultime 5 partite di Serie A non ha partecipato a nessun gol, dopo un buon avvio di stagione. Anche i precedenti con l’Udinese non aiutano, visto che non è mai stato decisivo contro i friulani. Proprio per questo, nelle valutazioni di Sarri, Castellanos è considerato sacrificabile se dovesse arrivare un attaccante più incisivo.
Sul mercato resta forte l’interesse del Flamengo, pronto a offrire circa 22 milioni più bonus, anche se la Lazio chiede di più. Il giocatore, però, preferirebbe restare in Europa per aumentare la visibilità in vista del Mondiale. Prima di ogni discorso sul futuro, però, c’è una priorità: ritrovare il gol e provare a chiudere il 2025 con un segnale positivo per costruire un 2026 migliore.