La Lazio tiene il passo delle big: clean sheet come Inter e Napoli
RASSEGNA STAMPA - Tra difficoltà e assenze continue, Maurizio Sarri è riuscito comunque a lasciare il segno su una Lazio solida e compatta. Nel 2025, specialmente nella seconda parte, i biancocelesti hanno costruito una vera e propria difesa-bunker, collezionando 14 clean sheet complessivi, di cui ben 9 ottenuti in 16 partite sotto la gestione del tecnico toscano.
Come evidenzia il Corriere dello Sport, si parla di numeri importanti, se si considera che il record nell’anno solare appartiene alla Roma con 18 gare senza subire gol, mentre Inter e Napoli si sono fermate a quota 14. Per la Lazio si tratta di un netto passo avanti rispetto al 2024, chiuso con 11 clean sheet.
Guardando agli ultimi dieci anni, dal 2015 al 2024, solo in due stagioni i biancocelesti hanno fatto meglio: nel 2022 con 16 partite senza reti al passivo e nel 2023 con 18. Un dato che certifica il lavoro di Sarri e la solidità ritrovata, anche in un contesto tutt’altro che semplice.