Lazio, centrocampo in emergenza? Sarri pensa a... Patric!
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in emergenza. Il centrocampo biancoceleste sarà orfano di Toma Basic e Matteo Guendouzi (squalificati), Dele-Bashiru (impegnato in Coppa d'Africa) e del lungodegente Nicolò Rovella, il quale dovrebbe tornare a disposizione entro la prima metà di gennaio.
Gli unici uomini a disposizione di Sarri per il match contro l'Udinese saranno Danilo Cataldi, Matias Vecino e Reda Belahyane, con quest'ultimo che non ha goduto di grande fiducia da parte del Comandante negli ultimi mesi. Nulla vieta a Sarri di rivalutarlo, la storia di Basic è d'insegnamento.
Tornando all’emergenza a centrocampo, La Repubblica ha rivelato che durante l'allenamento di ieri Sarri ha tentato una soluzione particolare per ovviare alle assenze: infatti, nella linea mediana è stato provato anche Patric come alternativa a Belahyane. Il centrale spagnolo andrà in panchina, ma può rivelarsi una soluzione a gara in corso.