Lazio, i buoni propositi per il 2026 devono partire da Udine: il dato

Numeri da ribaltare, il 2026 dovrà essere diverso. La Lazio cerca maggior continuità e deve partire proprio da Udine.

La Lazio scenderà in campo contro l'Udinese per quella che sarà l'ultima partita del 2025 per i biancocelesti. L'ultimo anno solare è stato un continuo di alti e bassi per i biancocelesti: dal sogno europeo fino al crollo in campionato, passando per l'euforia del ritorno di Sarri fino ad arrivare alla tragica notizia del mercato bloccato.

La Lazio si è ricompattato nelle difficoltà e ha trovato la forza di trovare un'identità ed essere credibile. Tutto questo è stato possibile grazie a Maurizio Sarri, il quale adesso si aspetta qualcosa in più. Non solo dalla società, ma anche dai suoi.

Se nel 2026 dovranno esserci buoni propositi da rispettare, tra i primi in lista non può mancare la continuità. Sia di gol che di rendimento. I biancocelesti non riescono a dare seguito ai successi e non hanno mai centrato due vittorie consecutive in Serie A dallo scorso febbraio (1-2 a Cagliari e 5-1 all'Olimpico contro il Monza), segnale evidente di una squadra che fatica a cambiare passo e a imporsi nei momenti chiave della stagione.

Il dato sui pareggi fotografa perfettamente questa difficoltà: nel 2025 la Lazio ne ha già collezionati 14 in Serie A, un numero altissimo che la colloca in una ristretta compagnia negativa. Solo Parma, Torino e Valencia hanno fatto registrare lo stesso andamento tra i club dei cinque principali campionati europei, confermando come l’equilibrio senza incisività stia diventando un limite strutturale.