Lazio, non solo Castellanos: il Flamengo punta anche Marcos Antonio
Il Flamengo guarda a Formello, ancora. Nella lista degli obiettivi non c’è solo il Taty Castellanos, per cui il club brasiliano sta facendo di tutto per convincere Lotito a cederlo. Nel mirino infatti ci sarebbe anche un altro giocatore di proprietà biancoceleste.
Come riportato dal portale brasiliano Bolavip, la società rossonera sarebbe interessata a Marcos Antonio, attualmente in prestito al San Paolo. Non è scontato, infatti, che venga acquistato a titolo definitivo dal suo club: l’accordo prevede un diritto di riscatto fissato a 4,2 milioni di euro, che può diventare obbligo se raggiungesse un certo numero di presenze.
Per questo, viste le difficoltà economiche del San Paolo, si è inserito il Flamengo. Marcos Antonio piace molto al tecnico Filipe Luis, che avrebbe bisogno di un altro centrocampista a causa dei problemi fisici di di Saul e De La Cruz. Sarà un altro tavolo su cui lavorare con la Lazio.