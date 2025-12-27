Lazio, il punto sul mercato: la società cerca un compromesso con Sarri

Il mercato è ufficialmente sbloccato, ma ora la società deve rendere conto alle richieste di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Lo sblocco del mercato riapre ufficialmente i dossier più urgenti in casa Lazio: una mezzala, un vice Zaccagni, un terzino sinistro (in caso di addio a Tavares) e, soprattutto, i chiarimenti sul progetto tecnico. Sarri e il club continuano a muoversi su piani diversi: l’allenatore spingerebbe per profili affermati in uscita dalle big, mentre il diesse Fabiani guarda a giovani già pronti. La distanza tra ambizioni e realtà resta ampia e il compromesso, al momento, è solo teorico.

I nomi preferiti da Sarri, come Loftus-Cheek per il centrocampo e Raspadori in attacco, sono di fatto irraggiungibili per costi e impatto sui conti, anche alla luce dei nuovi parametri economici da rispettare. Diverso il discorso per Insigne, soluzione low cost come vice Zaccagni che il tecnico sponsorizza da tempo. L’esterno è già a Roma, aspetta la Lazio da mesi e potrebbe firmare da svincolato, ma servirebbe liberare un posto tra gli over 22. Toccherà a Lotito decidere se accontentare Sarri o virare su un profilo più giovane come Daniel Maldini, oggi all’Atalanta.

Il nodo principale resta però il centrocampo. Sarri si aspetta risposte concrete a gennaio, dopo un’estate segnata dal blocco del mercato. L’accordo prevede che l’allenatore abbia voce sulle cessioni e sugli acquisti, ma resta da capire quanto il club potrà investire, considerando anche i rinnovi di Basic e Marusic e la situazione di Romagnoli. Per la mezzala, i profili valutati sono Samardzic e Brescianini: il primo è più complicato, il secondo più accessibile.

Sul fronte terzini, tutto dipende da Tavares. C’è l’interesse dell’Al-Ittihad, ma serve un’offerta concreta e superiore ai 10 milioni, tenendo conto del 35% da versare all’Arsenal. In caso di partenza, tornano di moda nomi come Netz del Borussia Mönchengladbach, Parisi della Fiorentina e Aaron Martin del Genoa. Sullo sfondo anche Tsitaishvili del Metz, jolly offensivo che potrebbe diventare un’opzione futura sulle fasce.