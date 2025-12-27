Lazio, che traguardo per Romagnoli a Udine: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Oggi andrà in scena la sfida tra Udinese e Lazio al Bluenergy Stadium, una gara dal significato importante per le due compagini e dal sapore speciale per il centrale biancoceleste Alessio Romagnoli.
Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, a Udine Romagnoli salirà a quota 350 partite in Serie A. Raggiunge questo traguardo a quota 30 anni, dal suo esordio nella competizione (stagione 2012-2013) tra i difensori, solamente Acerbi ha raggiunto questo obiettivo prima di lui.
Nello specifico, le presenze sono così suddivise: 197 match con la maglia del Milan, 109 con la Lazio, 30 con la Sampdoria e 13 con la Roma. E chissà che non possa festeggiare anche con un gol, a Udine già ha segnato in altre due circostanze.
