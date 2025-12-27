Lazio tra addii e rinnovi: la società prova a blindare i gioielli

In casa Lazio si può tornare a parlare di rinnovi, i quali adesso sono una priorità.

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non può permettersi di sbagliare ancora. Archiviata la questione mercato in entrata, anche se in realtà quest'ultimo ancora deve vedere risultati, ora la società potrà provvedere a rinnovare i contratti necessari e adempiere così alle promesse ancora in attesa di essere mantenute.

Come riporta Il Messaggero, lo sblocco del mercato ha dato una boccata d'aria fresca, ora i rinnovi sono una priorità. La speranza è che non sia troppo tardi. La Lazio adesso può mettere nero su bianco ciò che negli ultimi mesi ha solo potuto pronunciare a parole.

Il reparto prioritario, e paradossalmente quello che sta rendendo meglio sul rettangolo di gioco, è la difesa. Gila e Romagnoli aspettano da tempo una proposta, sarà difficile accontentare lo spagnolo, mentre il centrale italiano si aspetta che la promessa di Lotito venga mantenuta. Inoltre, per Marusic verrà effettuato un tentativo in extremis, ma il terzino si aspetta un adeguamento.

Così come si aspetta un adeguamento anche Toma Basic. Anche lui è in scadenza a giugno e dopo le prestazioni delle ultime settimane è diventato centrale per il centrocampo della Lazio. Infine, Hysaj, Vecino e Pedro saluteranno a giugno, sarà la loro ultima stagione in biancoceleste.