Calciomercato Lazio | Insigne fa sognare i tifosi: "A presto!"
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Insigne è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Tra conferme e dietrofront, rimane sempre lui l'indiziato principale come primo acquisto del 2026 biancoceleste.
L'ex Napoli è a Roma da tre giorni, in attesa di una firma che sembra ormai imminente. Lorenzo si sente già biancoceleste, rifiutando da mesi ogni pretendente pur di riabbracciare Sarri, il maestro che lo ha reso un idolo a Napoli.
Nella giornata di ieri, ha lasciato un indizio che sa di prova concreta sul suo futuro: stando a quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'esterno ieri si è concesso qualche foto in un ristorante con dei bambini di fede laziale, salutati poi con un "A presto" che sa di conferma sul suo futuro. Un futuro a tinte biancocelesti, o almeno così sembrerebbe.