Roma, Okaka ricorda il 7-1 di Manchester: "Non la dimenticherò mai..."
Stefano Okaka è tornato a parlare del 7-1 contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
27.12.2025 13:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Insidefoto/Image Sport
Si torna a parlare di un evento che riporta alla mente ricordi amari per il tifo giallorosso. Stefano Okaka, ex attaccante della Roma, durante un'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio è tornato a parlare della sconfitta roboante subita contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo nel 2007.
Un 7-1 rimasto nella storia e di cui ancora oggi si parla, soprattutto negli sfottò tra tifoserie. Ecco di seguito le sue parole:
"Il 7-1 contro il Manchester United non lo dimenticherò mai. In quella Roma eravamo 7-8 del settore giovanile. Ci dicevamo: 'Ma che è successo?'. Senza fare drammi, ma eravamo tristi. Da quella partita però ci siamo rialzati subito".
