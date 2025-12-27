Lazio, Rovella torna a correre: ecco per quando è previsto il suo rientro
RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella intravede la luce in fondo al tunnel. Dopo un'attesa durata mesi, il centrocampista biancoceleste inizia a programmare il suo rientro, anche se ancora non si sa per quale partita tornerà a disposizione di mister Sarri. L'unica cosa certa è che il suo rientro è previsto per il mese di gennaio.
Durante le Feste ha proseguito le tappe del protocollo riabilitativo, serve una fase di riatletizzazione dopo uno stop così lungo (Rovella è fermo dal derby del 21 settembre). Nel frattempo, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, arrivano notizie positive da Fornello: il centrocampista ha ripreso a correre e allenarsi parzialmente coi compagni, sogna di rientrare il primo possibile.
Ci vuole ancora pazienza però, i ritmi saranno aumentati gradualmente. La sua assenza contro Udinese e Napoli è certa, ma già nella gara contro la Fiorentina (in programma il 7 gennaio) si può iniziare a sperare di vederlo in panchina. Sarebbe una convocazione simbolica, mentre per tornare a correre sul rettangolo di gioco il vero obiettivo è la sfida contro il Verona (11 gennaio), o ancora quella successiva contro il Como (19 gennaio).
In ogni caso, ci siamo. Il tempo sta per scadere, Rovella è pronto a tornare da Sarri, il quale non vede l'ora di riabbracciarlo per poter sopperire alle assenze del reparto e dare respiro a Cataldi.