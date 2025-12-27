Udinese - Lazio, le probabili formazioni: Sarri ancora in emergenza
Si chiude il 2025 della Lazio. L'ultima gara dell'anno solare è contro l'Udinese di Runjaic al Bluenergy Stadium. Sarri ci arriva ancora in emergenza, senza Basic e Guendouzi, squalificati, Dele-Bashiru e Dia, partiti per la Coppa d'Africa, e Rovella, sulla via del recupero dopo l'operazione per la pubalgia. Tornano a disposizione però sia Zaccagni, che ha scontato il rosso preso contro il Parma, che Isaksen, recuperato dall'infortunio. Pochi dubbi in difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini ancora di fronte a Provedel in porta. A centrocampo si può passare al 4-2-3-1, con Cataldi e Vecino dall'inizio e Belahyane come unico cambio in panchina (oltre al baby Farcomeni). Sulla destra spazio a Cancellieri, mentre a sinistra, come detto, c'è Zaccagni. In attacco Noslin pronto a supportare Castellanos.
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro, Isaksen. All.: Sarri.