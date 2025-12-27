Serie A, al via l'ultima giornata dell'anno: il programma
Il programma completo della giornata di oggi: le prime cinque sfide dell'ultima giornata di Serie A del 2025.
27.12.2025 11:15 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2025
Inizia oggi l'ultima giornata di Serie A del 2025. Il primo calcio d'inizio si darà alle 12:30 al Tardini di Parma, dove gli uomini di Cuesta sfideranno la Fiorentina di Vanoli in una sfida da piena lotta salvezza; mentre l'ultimo si darà alle 20:45 a Pisa, con Gilardino che sfiderà la Juventus di Spalletti.
Nel mezzo, ci saranno altre tre sfide. Oltre alla Lazio, impegnata alle 18:00 a Udine, ci saranno due match in programma nel primo pomeriggio fondamentali per le zone calde della classifica. Ecco di seguito il programma della giornata:
PARMA - FIORENTINA (Ore 12:30)
TORINO - CAGLIARI (Ore 15:00)
LECCE - COMO (Ore 15:00)
UDINESE - LAZIO (Ore 18:00)
PISA - JUVENTUS (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.