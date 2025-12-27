Lazio, senti Dele-Bashiru: "Posso giocare ovunque. In Coppa d'Africa..."
Il centrocampista della Lazio e della Nigeria Fisayo Dele-Bashiru ha parlato prima della gara contro la Tunisia in Coppa d'Africa, soffermandosi sulla formazione di Chelle e sul suo ruolo. Di seguito le sue parole.
"Penso che il solo fatto di essere in Coppa d'Africa sia una motivazione sufficiente per provare a ottenere la vittoria contro la Tunisia. È una partita importante per noi se vogliamo arrivare primi nel girone, quindi faremo tutto il possibile per ottenere i tre punti”.
“È importante affrontare ogni partita allo stesso modo, con la stessa concentrazione e rispetto per l'avversario. Così come è fondamentale allenarsi duramente e seguire le richieste dell'allenatore, che ci aiuterà a prepararci per le partite".
"Posso giocare ovunque, ho fatto tanti ruoli nella mia carriera, sono molto versatile. Ovunque l'allenatore mi chieda di giocare, lo farò e cercherò di fare del mio meglio per aiutare la squadra a vincere".