Serie A | Crollo Fiorentina: il Parma vince lo scontro salvezza
La Fiorentina perde l'ennesimo match in stagione e resta a quota 9 punti, all'ultimo posto in classifica. Vittoria fondamentale invece per il Parma.
27.12.2025 14:30 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2025
Finisce 1-0 lo scontro salvezza delle 12:30 che ha aperto la diciottesima giornata. Il Parma batte la Fiorentina guadagnando tre punti fondamentali che gli consentono di raggiungere provvisoriamente il quattordicesimo posto e di allontanarsi dalle zone calde della classifica.
Dopo la vittoria per 5-1 ai danni dell'Udinese, la prima di questo campionato, gli uomini di Vanoli non riescono a espugnare il Tardini, sprofondando così ancora di più all'ultimo posto in classifica.
Il quartultimo posto, il primo valido per la salvezza, rimane così a cinque punti di distanza, ma il Genoa ha ancora una partita in meno, proprio come Pisa e Hellas Verona, rispettivamente al penultimo e al terzultimo posto.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.