Atalanta, Palladino fa il punto su Maldini e Samardzic: la Lazio segue interessata

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della gara contro l'Inter, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa. In particolare ha parlato di Maldini e Samardzic, due giocatori che a gennaio potrebbero lasciare il club nerazzurro. Su di loro c'è soprattutto l'interesse della Lazio.

Di seguito le sue parole: "Mercato? Non mi piace come periodo, ma bisogna affrontarlo. L'Atalanta deve essere sempre concentrata senza distrazioni: se noto distrazioni lo faccio presente perché è necessario che la squadra sia concentrata".

"Maldini? Si è comportato bene ed è stato decisivo a Genova. Per la partita di domani ho delle soluzioni: ho provato sia Sulemana che Maldini. Oggi ho ancora una rifinitura e in base a ciò prenderò delle decisioni sulla formazione. Samardzic? Mi aspetto che continui a dare il suo contributo, stessa cosa Krstovic, Maldini e Sulemana: chi viene tirato in causa deve dare tutto".