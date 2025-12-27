Udinese - Lazio, Castellanos out. Hernanes: "Se un giocatore non dà risposte..."

Castellanos out, dentro Noslin. Ecco la scelta di Sarri che ha spiazzato tutti. Hernanes ha commentato negli studi di Dazn la scelta del tecnico toscano.
27.12.2025 17:10 di  Simone Locusta   vedi letture
Udinese - Lazio, Castellanos out. Hernanes: "Se un giocatore non dà risposte..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Fuori Castellanos dall'undici titolare, sarà Noslin a guidare l'attacco biancoceleste. È questa la notizia di giornata in casa biancoceleste, che si appresta ad affrontare l'ultima gara dell'anno contro l'Udinese con il mercato che è prossimo all'apertura.

Il profeta Hernanes, ex calciatore della Lazio, ha commentato dagli studi di Dazn la scelta di Sarri sul centravanti. Indizio di mercato o scelta tecnica? Di seguito le parole del brasiliano:

"Einstein dice che fare le stesse cose e aspettare un risultato diverso non è intelligente. Quindi se dai delle opportunità e un giocatore non dà risposte è giusto provare qualcosa di diverso, vedo normalissimo questo cambiamento. Noslin? Entra e fa sempre bene, è forte, dialoga con la squadra e attacca la profondità". 

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.