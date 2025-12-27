Udinese - Lazio, Castellanos out. Hernanes: "Se un giocatore non dà risposte..."
Fuori Castellanos dall'undici titolare, sarà Noslin a guidare l'attacco biancoceleste. È questa la notizia di giornata in casa biancoceleste, che si appresta ad affrontare l'ultima gara dell'anno contro l'Udinese con il mercato che è prossimo all'apertura.
Il profeta Hernanes, ex calciatore della Lazio, ha commentato dagli studi di Dazn la scelta di Sarri sul centravanti. Indizio di mercato o scelta tecnica? Di seguito le parole del brasiliano:
"Einstein dice che fare le stesse cose e aspettare un risultato diverso non è intelligente. Quindi se dai delle opportunità e un giocatore non dà risposte è giusto provare qualcosa di diverso, vedo normalissimo questo cambiamento. Noslin? Entra e fa sempre bene, è forte, dialoga con la squadra e attacca la profondità".