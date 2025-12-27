Lazio, arriva Insigne? Parla Fabiani: ecco come stanno le cose
27.12.2025 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prima del fischio d'inizio di Udinese - Lazio, il diesse biancoceleste Angelo Fabiani ha parlato di mercato ai microfoni di Dazn. In particolare si è soffermato sul possibile acquisto a parametro zero di Lorenzo Insigne.
Di seguito le sue parole: "Insigne? Questa sera hanno anche detto che avrei dovuto incontrarmi in un hotel con Zaniolo. Capisco l’aspetto mediatico del calcio ma non abbiamo nessun incontro con Insigne che rimane un grande professionista ma vanno fatte valutazioni a 360°".
"Voci di mercato non significa tirare a caso, ci sono dinamiche e equilibri. Ci sono una serie di considerazioni da fare, il mercato è un qualcosa che va studiato e bisogna prendere giocatori funzionali nei ruoli che indica il mister".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.