Udinese - Lazio, lo spettacolo dei 2.300 tifosi biancocelesti - FT
27.12.2025 18:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Ultima trasferta dell’anno per la Lazio e anche per i tifosi che in 2.300 hanno riempito il settore ospiti del Bluenergy Stadium di Udine e che, come sempre, hanno dato spettacolo.
A inizio gara, infatti, i supporter hanno esposto uno striscione con scritto “Lazio Patria Nostra” e poi tantissime bandiere tricolore a sventolare per un effetto ottico davvero bellissimo.
