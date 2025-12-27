MOVIOLA | Udinese - Lazio, un'altra follia! Colombo si perde due falli di mano
La Lazio pareggia contro l'Udinese: gol allo scadere di Davis che risponde alla rete iniziale di Vecino. Sull'1-1 bianconero, però, ci sono due falli di mano che dovevano portare all'annullamento del gol; non è dello stesso avviso l'arbitro Colombo, che per assurdo ha convalidato il gol. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi.
PRIMO TEMPO
2' - Protesta timidamente l'Udinese per un contatto tra Cataldi e Davis in area di rigore: Colombo lascia proseguire giustamente, non c'è nulla.
13' - Il primo giallo della gara è di Zaniolo per proteste.
14' - Giallo anche per la Lazio: Cataldi ammonito per un fallo tattico da dietro.
17' - Zanoli ferma duramente Zaccagni: Colombo fischia, poteva starci il giallo.
21' - Protesta giustamente la Lazio: manca il giallo a Karlström per l'intervento in ritardo su Cancellieri.
29' - Fischio folle di Colombo: Zaccagni tira leggermente la maglia a Kristensen, che in ripiegamento appoggia il pallone a Padelli. Per l'arbitro è fallo: la panchina della Lazio è incredula.
34' - Kristensen affonda Zaccagni e poi protesta in maniera veemente in faccia a Colombo per il fallo fischiato. Ma per l'arbitro non è da giallo.
35' - Altro fallo di Solet, sempre su Cancellieri lanciato sulla fascia. Anche qui poteva starci l'ammonizione.
40' - Giallo giusto per Cancellieri, che ha fermato irregolarmente il contropiede di Ekkelenkamp.
45' - Timide proteste della Lazio per un fallo di mano in area colpo di testa di Gila. Tutto regolare per Colombo, che lascia proseguire.
45' - Due minuti di recupero.
SECONDO TEMPO
49' - Tunnel di Cancellieri a Solet, che fa fallo ancora ma non viene ammonito.
50' - Ammonito Kabasele per proteste, reclamava l'intervento irregolare di Noslin non fischiato dall'arbitro.
67' - Altro fallo da dietro di Kristensen su Zaccagni: niente giallo per Colombo.
70' - Proteste della Lazio per un possibile rigore su Marusic, a contatto con Kamara e Solet. Il terzino della Lazio però è scivolato sul pallone: giusta la decisione di Colombo.
72' - Protesta anche l'Udinese per il possibile fallo di mano in area di Gila. Il tocco però non è con il braccio ma con la coscia: tutto regolare, dopo un veloce check l'arbitro lascia proseguire.
77' - Il giallo per Karlrström arriva, con colpevole ritardo. Fallo netto sul Belahyane, partito in contropiede. Ammonizione più che corretta.
80' - Vantaggio della Lazio. Primo gol in campionato per Vecino, che sblocca la partita con un tiro da fuori area. Decisiva la deviazione di Solet che batte Padelli: tutto regolare, è 1-0!
84' - Ammonito anche Pellegrini dopo aver fermato fallosamente Zaniolo.
89' - Cartellino giallo pure per Vecino.
90' - Cinque minuti di recupero.
90'+5 - Pareggio dell'Udinese allo scadere: gol di Davis. Tutto regolare per Colombo, ma ci sono almeno due tocchi di braccio che lasciano più di un dubbio: il primo di Palma, il secondo proprio di Davis. Decisione folle dell'arbitro, che dopo il check con il VAR ha considerato regolari entrambi gli interventi.