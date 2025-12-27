Udinese - Lazio, gol Vecino o autogol Solet: la decisione della Lega
27.12.2025 20:22 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lega Serie A ha deciso. Rimaneva il dubbio sul gol della Lazio di Vecino nella gara contro l'Udinese, vista la deviazione netta di Solet che ha spiazzato Padelli.
La scelta è stata quella di assegnare l'autorete al difensore bianconero, negando la gioia al centrocampista biancoceleste.
Bisognerà ancora attendere, quindi, per la prima gioia in questo campionato per l'uruguaiano: l'ultima rete l'ha realizzata a maggio scorso contro la Juventus, anche in quel caso finita 1-1.
