Udinese - Lazio, gol Vecino o autogol Solet: la decisione della Lega

27.12.2025 20:22 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Lega Serie A ha deciso. Rimaneva il dubbio sul gol della Lazio di Vecino nella gara contro l'Udinese, vista la deviazione netta di Solet che ha spiazzato Padelli.

La scelta è stata quella di assegnare l'autorete al difensore bianconero, negando la gioia al centrocampista biancoceleste. 

Bisognerà ancora attendere, quindi, per la prima gioia in questo campionato per l'uruguaiano: l'ultima rete l'ha realizzata a maggio scorso contro la Juventus, anche in quel caso finita 1-1. 

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.