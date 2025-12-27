Udinese, a Dazn chiedono a Davis se tocca il pallone con la mano: la risposta
27.12.2025 20:26 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L'Udinese riacciuffa la Lazio all'ultimo secondo del match del Bluenergy Stadium grazie alla rete di Davis allo scadere. Una rete moto contestata dai biancocelesti visto il tocco di mano del calciatore friulano che poi ha parlato dell'episodio ai microfoni di Dazn.
"Se ho toccato la palla con la mano? È successo tutto molto in fretta, sono sicuro di averla toccata con il fianco ma non so se la palla sia arrivata sulla mano ma è stata un’azione velocissima".
