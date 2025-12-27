Udinese - Lazio, scandalo Colombo! I tifosi perdono la pazienza
Un altro episodio arbitrale a sfavore dei biancocelesti condanna la Lazio a concludere il suo 2025 con un pareggio. Al Bluenergy Stadium termina 1-1, decisiva la rete di Davis nei secondi finali del match. Una rete che, però, andava annullata da regolamento.
Davis segna la rete del pareggio dopo aver toccato il pallone con il braccio, ma il Var non interviene e dopo un check rapido l'arbitro Colombo convalida la rete. Questo è solo l'ennesimo episodio che condiziona una partita della Lazio e i tifosi, non capacitandosi di quanto accaduto, stanno assaltando i social con l'intento di sfogarsi per il torto subito.
Gravina, Rocchi, il Var, tutti vengono presi di mira. "Uno scandalo", "Quello che state facendo alla Lazio è vergognoso", "Ladri" sono solo alcuni dei commenti che si leggono. A fare da eco alle lamentele biancocelesti anche le parole di Marelli negli studi di Dazn, il quale ha spiegato che la rete era da annullare.