Udinese - Lazio, la società non ci sta: indetto il silenzio stampa
27.12.2025 20:45 di Christian Gugliotta
Il finale di gara di Udinese - Lazio è destinato a far discutere. Dopo essere andata avanti grazie ad un autogol di Solet, la squadra di Sarri ha subito la rete del pari in pieno recupero, propiziata da un tocco col braccio di Davis non sanzionato.
Al termine della gara, è arrivata puntuale la presa di posizione della società biancoceleste che, oltre a diramare un comunicato, ha deciso di rimanere in silenzio stampa, non rilasciando interviste e non tenendo le solite conferenze stampa post partita.