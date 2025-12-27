Lazio, Mimun non ci sta: "Con noi possono giocare anche con le mani"
27.12.2025 22:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Un pareggio che va stretto alla Lazio, arrivato con un gol che lascia spazio a non pochi dubbi. Il club si è chiuso nel silenzio stampa, è la reazione all'ennesimo torto subito e che è costato tre punti preziosissimi ai biancocelesti.
Via social, con un post su "X" Mimun ha commentato così la partita contro l'Udinese: "Che sfortuna, un po’ polli,e poi con noi possono giocare anche con le mani".