Udinese - Lazio, Marelli: "Tocco di Davis? C'è un precedente in Pisa-Fiorentina"
Farà molto discutere quanto accaduto nel finale di gara tra Udinese e Lazio in merito alla rete convalidata a Davis. Il calciatore dell'Udinese tocca il pallone con il braccio ma, dopo revisione al Var, il gol viene ugualmente confermato.
Ai microfoni di Dazn è Marelli a spiegare l'espisodio sottolineando come ci sia un precedente in Pisa-Firoentina in cui la rete è stata di fatto annullata: "Il regolamento dice che una rete non può essere segnata se il pallone tocca il braccio e immediatamente dopo viene realizzato un gol".
"Se Davis dopo aver toccato il pallone con il braccio avesse tirato subito in porta la rete sarebbe stata annullata, in questo caso invece sono passati diversi secondi ed è stata concessa. C’è un grande punto interrogativo perché c’è un vuoto nel regolamento":
"L’episodio che fa giurisprudenza è quello di Meister in Pisa-Fiorentina: tocco di braccio controllo e tiro in porta, in questo caso c’è stato il tocco di braccio, diversi controlli e il tiro in porta".
