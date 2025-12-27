Troppi torti per la Lazio, lo sfogo di Sarri: "Adesso non parlo più!"
Ci son cascato di nuovo. Non è Achille Lauro, ma la situazione che sta vivendo giornata dopo giornata ogni membro del mondo biancoceleste, costretto a guardare la propria squadra sottratta dell'equità che il giudizio arbitrale dovrebbe garantire.
Solo la settimana scorsa, all'Olimpico contro la Cremonese, la Lazio è stata sfavorita con ben due episodi non fischiati a sfavore. In quel caso, quanto meno, ci si poteva appellare all'interpretazione. Oggi, invece, non è stato applicato proprio il regolamento, come ha spiegato Luca Marelli a Dazn.
Il gruppo squadra non sembra vivere bene la situazione. Né i calciatori, né Sarri. Il tecnico biancoceleste ha vissuto l'intera partita in un clima di nervosismo, ci sono stati tanti momenti di discussione con il quarto uomo Ayroldi e l'arbitro Colombo.
In un momento, rivela Dazn, se l'è presa con la decisione del giallo su Cataldi, che a detta del tecnico è stata solo compensazione per via di quello dato precedentemente a Zaniolo. Il nervosismo si accumula e dopo un fallo di ripartenza non dato alla Lazio, il Comandante si è girato verso la propria panchina e ha esclamato "Ok, adesso non parlo più!". La pazienza l'hanno finita tutti, soprattutto Sarri.