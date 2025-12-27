Udinese - Lazio, ma cosa ha visto il VAR? Marelli spiega
Restano le polemiche per il gol di Davis nel finale di Lazio - Udinese, che ha pareggiato l'autogol di Solet sul tiro di Vecino. L'arbitro Colombo, dopo un breve check con il VAR per il possibile fallo di mano di Davis, ha convalidato la rete.
Le immagini della Lega Serie A, però, hanno mostrato solamente il tocco dubbio con il braccio di Palma, senza far rivedere quello successivo del centravanti. Resta quindi il dubbio, che ha provato a spiegare Luca Marelli nel post partita negli studi di Dazn.
"Non possiamo sapere che valutazione sia stata fatta al Var, mi auguro che abbiano visto entrambi i tocchi di braccio. Qui il punto è capire cosa significhi “immediatamente dopo”, significa un limite temporale di secondi? In sala Var forse non hanno considerato l’immediatezza".