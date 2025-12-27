Udinese, Runjaić in conferenza: "Temevo annullassero la rete di Davis"

TUTTOmercatoWEB.com

Silenzio stampa per la Lazio che ha deciso di non rilasciare dichiarazoni dopo quanto accaduto nel finale della gara contro l'Udinese e la rete convalidata a Davis. A parlare è invece il tecncio dei friulani Runjaić che si è così espresso in conferenza stampa.

"Oggi la squadra ha subito il contraccolpo della sconfitta di Firenze, non si è assunta tutti i rischi in fase offensiva. Padelli ci ha tenuto in partita, ha fatto una grande parata su Isaksen. Forse è la prima volta che riusciamo a segnare nel recupero, la squadra non meritava di perdere. Abbiamo fatto un punto contro un avversario non semplice da affrontare e possiamo essere soddisfatti".

"Sono contento che se ne parli, alla fine è l’arbitro che decide, bisogna accettare la decisione dell’arbitro. Temevo che andasse diversamente, ma sono contento che sia andata così. Abbiamo pareggiato la fortuna. Sappiamo come gioca la Lazio, hanno approntato piccole modifiche, abbiamo fatto bene, li abbiamo affrontati in maniera giusta".

