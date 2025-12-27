Udinese - Lazio, tocco di braccio di Davis: la spiegazione di Marelli
Si è conclusa 1-1 la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Lazio con le reti di Vecino e di Davis in pieno recupero che però fa molto discutere. La Lazio si è infatti lamentata di un tocco di braccio prima di Palma e poi dello stesso Davis autore del gol.
Eppure, nonostante la revisione al Var, la rete è stata convalidata. Questo il commento di Marelli a Dazn sull'episodio: "Palma tocca la palla con il braccio ma non è punibile perché aderente al corpo. Il tocco di Davis è diverso: ha toccato il pallone con il braccio destro e per questo la rete dovrebbe essere annullata".
