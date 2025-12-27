Lazio, scia di torti arbitrali senza fine: tutti gli episodi incriminati
La sfida tra Udinese e Lazio si è conclusa tra le polemiche, ancora una volta a causa di un arbitraggio a dir poco discutibile. Il gol del pareggio dei friulani arrivato in pieno recupero, è stato infatti propiziato da un tocco col braccio di Davis che, dopo essere stato rivisto dal Var, è stato valutato non punibile, mandando su tutte le furie i biancocelesti. Si tratta dell'ennesimo episodio arbitrale controverso a sfavore della squadra di Sarri che, nelle ultime settimane, si è ritrovata di fronte a decisione arbitrali difficilmente comprensibili e spesso penalizzanti.
A dare inizio a questo filotto è stato il finale della sfida di San Siro contro il Milan, durante il quale la Lazio chiede a gran voce un calcio di rigore per un fallo di mano di Pavlovic in area. Chiamato all'On-Field Review, l'arbitro Collu valuta punibile il tocco, ma decide di fischiare una precedente - e inesistente - trattenuta di Marusic sul difensore serbo, permettendo così ai rossoneri di vincere la sfida.
Nella successiva sfida di campionato pareggiata contro il Bologna, la squadra di Sarri chiude la gara in dieci uomini a causa di un cartellino rosso a Mario Gila apparso esagerato, mentre al Tardini contro il Parma, i biancocelesti rimangono addirittura in nove a causa delle espulsioni di Zaccagni e Basic, anche queste decisamente eccessive.
All'Olimpico contro la Cremonese, la direzione di Pairetto lascia parecchi dubbi, non solo per i due minuti di recupero mancanti, ma, soprattutto, per due potenziali calci di rigore non concessi alla Lazio. Se il contatto nell'area grigiorossa tra Castellanos e Terracciano sembra leggero, la trattenuta dello stesso su Noslin sembra sanzionabile con il penalty che, però non viene assegnato.
L’episodio di Udine rappresenta dunque solo l’ultimo capitolo di una lunga serie che non può non lasciare perplessi. Ancora una volta, la Lazio ha perso punti preziosi a causa di decisioni arbitrali controverse e, alla luce del comunicato diffuso dal club e della scelta di rimanere in silenzio stampa, la sensazione è che la misura sia ormai colma.