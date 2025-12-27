Udinese - Lazio, Cataldi contro l'arbitro: "I gialli solo a me!"
È iniziata con più qualche protesta Udinese - Lazio. Tutti contro l'arbitro Colombo per alcune scelte nei primi minuti di gara, soprattutto dal punto di vista disciplinare.
Sin da subito infatti il direttore di gara ha fatto capire il suo metro di giudizio ai giocatori, sventolando diversi cartellini gialli sia nei confronti dei bianconeri che dei biancocelesti. Di questo si sono lamentati tanto i protagonisti in campo, in particolare Cataldi.
Il centrocampista della Lazio è stato ammonito dopo soli quindici minuti dal fischio d'inizio, e all'ennesimo fallo su Cancellieri ha protestato gridando verso il quarto uomo: "I gialli solo a me!". Il riferimento era ovviamente al possibile giallo per l'avversario. Clima tesissimo al Bluenergy Stadium.