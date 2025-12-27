Ferrari 2026 | La Formula 1 a Maranello parte dall'enigma Leclerc: le ultime
27.12.2025 15:40 di Giovanni Parterioli
Il 2026 è ormai alle porte. Il Mondiale di Formula 1 è pronto a ricominciare. Prima le presentazioni delle nuove vetture 2026, poi, già dalla fine di gennaio, tutti in pista. L'attesa in Italia naturalmente è quasi tutta per la Ferrari. Riuscirà il cavallino con i nuovi regolamenti del 2026 finalmente a tornare a vincere. Fra le cose su cui si ragiona c'è naturalmente l'enigma Leclerc. La panoramica sulle ultime notizie sul monegasco fa capire qual è la situazione. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI - LECLERC, ENIGMA 2026 <<<