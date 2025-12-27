Lazio, mercato sbloccato. Canovi spiega: "Mi aspetto che..."
27.12.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l'operatore di mercato Dario Canovi, che ha detto la sua sui possibili movimenti di gennaio, soprattutto di Roma e Lazio.
Il biancocelesti, dopo il blocco di quest'estate, il mese prossimo potranno tornare a operare. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Zirkzee e Raspadori sono due nomi di alta fattura. Già senza un vero attaccante di ruolo la Roma sta facendo bene, con qualche innesto sarebbe candidata a posizioni di vertice. La Lazio ha il permesso di operare. Mi aspetto che faccia qualcosa”.
