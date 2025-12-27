Udinese - Lazio, le formazioni ufficiali: Noslin dal 1', Taty...

27.12.2025 16:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Udinese - Lazio, le formazioni ufficiali: Noslin dal 1', Taty...

UDINESE - LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All.: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Farcomeni, Castellanos, Pedro, Isaksen, Sana Fernandes. All.: Sarri.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.