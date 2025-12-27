Lazio, Marusic a Dazn: "Non ci sono alibi, dobbiamo dimostrare di..."
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Udinese - Lazio, gara valida per la diciottesima giornata di campionato, l'ultima del 2025. Nel prepartita, Adam Marusic è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la sfida. Ecco di seguito le parole del terzino biancoceleste:
"Sarà una partita difficile, sappiamo che l'Udinese è forte, è una squadra fisica che gioca bene in casa. Contro la Cremonese nel secondo tempo abbiamo giocato bene, dobbiamo dimostrare che siamo una squadra vera e che possiamo tornare a vincere. Assenze? Ognuno di noi deve dare il massimo, non ci sono alibi, siamo questi, tutti devono dare tutto per questa maglia e così si ottengono risultati. Parole di Sarri? Stiamo lavorando tanto con lui, siamo cresciuti tanto e dobbiamo continuare così".