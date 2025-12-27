Calciomercato Lazio | Tavares in uscita? Fabiani spiega la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO - Il direttore sportivo Angelo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro l'Udinese. Tra i vari temi trattati, il mercato è stato l'assoluto protagonista. Tanti i nomi accostati alla Lazio negli ultimi giorni, ma sono anche numerose le operazioni in uscita.
Il calciatore più vicino a lasciare la Lazio sembra essere proprio Nuno Tavares, molto vicino al trasferimento all'Al Ittihad allenato da Sergio Conceicao. Mancano ancora gli accordi, ma il diesse ha spiegato qual è la situazione del terzino biancoceleste, anche se il messaggio va interpretato perlopiù tra le righe. Ecco di seguito le sue parole:
"Nuno Tavares? Anche qui ci troviamo di fronte al concetto vorrei ma non posso. Tavares oggi è un giocatore della Lazio non ci sono state richieste sul mercato per Nuno per questo lui è un capitale della Lazio. Poi a gennaio possono nascere tante situazioni che possono essere valutate. I ragazzi fino ad oggi hanno fatto qualcosa di straordinario visto che anche oggi il mister si trova senza tanti titolari. Al netto di situazioni che ci hanno penalizzato dico che Sarri sta facendo un lavoro straordinario. Ragioniamo con serenità senza farci prendere da isterismi".