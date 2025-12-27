Udinese, Inler a Dazn: "La Lazio è una grande squadra..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Gokhan Inler, ex centrocampista dell'Udinese e oggi diesse dei friulani, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:

"Mercato in porta? Okoye oggi è squalificato, abbiamo fiducia nei nostri portieri perché stanno lavorando bene, anche in Sava. Il mister ha scelto Padelli per la sua esperienza, è un leader. In settimana abbiamo lavorato duro, ci aspetta una sfida contro una grande squadra come la Lazio, vogliamo dimostrare e avere una grande reazione dopo la sconfitta contro la Fiorentina".

"Ritiro? La parola ritiro è grossa, ma non è una punizione. Serve per stare più vicini e fare grandi cose, con il Napoli abbimo fatto lo stesso, i ragazzi hanno bisogno di stare tanto insieme. L'obiettivo è la salvezza, poi vogliamo puntare sempre più avanti, serve concentrazioni in ogni partita".