Lazio | A Udine la chance per Noslin: il cambio a sorpresa di Sarri

A ridosso della partita, la scelta: gioca Noslin, fuori Castellanos. Sarri punta sull'olandese e gli concede la chance che aspettava da diverse partite, ancor di più dopo il gol vittoria contro il Parma in nove contro undici.

Avrebbe giocato dall'inizio anche contro la Cremonese, ma in quel caso era stato la febbre a fermarlo. Non era al meglio, per questo al suo posto ha giocato Pedro a sinistra (Zaccagni era squalificato). L'ex Verona è subentrato solo nel secondo tempo, continuando però a dare ottimi segnali a gara in corso.

Ora per lui è finalmente arrivata la grande occasione dal primo minuto: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, questa mattina l'idea era di far giocare il Taty da titolare; poi, nelle ore precedenti al fischio d'inizio, Sarri ha cambiato idea consegnando la maglia a Noslin, che guiderà l'attacco da centravanti.