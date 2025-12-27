Lazio, solo un pari a Udine: come cambia la classifica
27.12.2025 Andrea Castellano
CLASSIFICA - La Lazio si ferma a Udine. Allo scadere arriva il pareggio di Davis, che risponde alla rete iniziale di Vecino nel secondo tempo. Il punto guadagnato permette ai biancocelesti di restare all'ottavo posto a 24 punti, dietro a Bologna (25, con due partite in meno) e Como (27, una gara da recuperare). L'Atalanta, a quota 22, può superare la squadra di Sarri, così come Sassuolo e Cremonese (21) possono raggiungerla.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.