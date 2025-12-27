Lazio, Cucchi: "Un pari che fa malissimo, ma squadra da applausi"
La Lazio, all'ultimo secondo, si vede sfilare i tre punti dalle mani. Al gol di Vecino ha risposto Davis. Una rete che ha sollevato non poche polemiche e che impedisce ai biancocelesti di raggiungere la zona Europa. Al triplice fischio, via social, Riccardo Cucchi ha commentato la prestazione dei capitolini.
"Fa malissimo incassare il gol del pari all' ultimo secondo. Ma è anche vero che il vantaggio di Vecino era scaturito da una deviazione fortuita. In ogni caso, secondo me, prestazione assolutamente positiva della Lazio. Tra emergenze e intoppi squadra da applausi", le parole del giornalista.
