Udinese - Lazio, che errore del Var: Hernanes si sfoga contro il regolamento
27.12.2025 20:20 di Simone Locusta
Errore clamoroso del Var. La Lazio subisce il gol del pareggio nei secondi finali, ma il gol era da annullare. Il profeta Hernanes si è sfoato negli studi di Dazn, criticando il regolamento. Ecco di seguito le sue parole:
"Il regolamento va cambiato, alcune imprecisioni non si possono vedere. Sul tocco di Davis di mano un giocatore non può segnare anche se segna dopo dieci secondi. Un attaccante non può avere un vantaggio del genere, se non prende il pallone col braccio non prende il controllo della palla".
