FORMELLO - Lazio, Sarri ritrova Basic e Guendo: nel 2026 c'è il Napoli

FORMELLO - Tanta rabbia e amarezza da smaltire. Il 2025 della Lazio si è chiuso nel peggiore dei modi, con un pareggio contro l'Udinese e le tantissime polemiche per il gol allo scadere di Davis. La prossima gara contro il Napoli, la prima del nuovo anno, servirà proprio a cancellare tutti questi episodi negativi.

La preparazione della settimana terminerà sabato pomeriggio con la rifinitura: Sarri potrà tornare a puntare su Basic e Guendouzi, che hanno scontato entrambi le loro squalifiche. Un grande sospiro di sollievo vista l'emergenza a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco, invece, a Udine si è rivisto Isaksen, fermo per infortunio dalla partita contro il Bologna e subentrato nel secondo tempo.

Saranno ancora indisponibili Dele-Bashiru e Dia, in Coppa d'Africa, e Rovella, oltre ai fuori lista Hysaj e Gigot. Il centrocampista sta recuperando dall'operazione per la pubalgia, il suo rientro è sempre più vicino e potrebbe tornare a breve tra i convocati.