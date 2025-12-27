Udinese, Runjaic a Dazn: "Abbiamo avuto fortuna". E sulla Lazio...
27.12.2025
Termina 1-1 il match tra Udinese e Lazio al Bluenergy Stadium. Il tecnico dei friulani Kosta Runjaic è intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita per commentare la sfida. Ecco di seguito le sue parole:
"Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, ma il punto è meritato. Sono contento della squadra perché abbiamo dimenticato Firenze. La Lazio è una squadra disciplinata e molto attenta che ci ha messo in difficoltà, una squadra forte nelle ripartenze. Padelli? Decisione giusta, vista anche la parata che ha fatto nel finale su Isaksen".
