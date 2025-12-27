Lazio, Marusic a LSC: "Anno difficile. Vogliamo tornare in Europa"
Christian Gugliotta
A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Udinese e Lazio, Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Sicuramente è una gara molto difficile, è sempre dura giocare qui contro una squadra molto fisica. Vogliamo fare un grande risultato e chiudere così il nostro anno”.
“Penso che ogni giocatore debba dare tutto per questa maglia. Solo così si possono vincere le partite”.
“É stato un anno difficile, ma anche molto bello. Ho giocato tante partite e penso che in questa stagione ci manchi giocare in Europa, ma penso che possiamo essere uscire contenti da questa stagione e tornare a giocare in Europa”.
