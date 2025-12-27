Udinese - Lazio, è il "Matchday": il messaggio di Isaksen - VIDEO
27.12.2025 14:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
È il giorno della sfida tra Udinese e Lazio, mancano poche ore al fischio d'inizio fissato alle 18. I biancocelesti hanno raggiunto ieri la cittadina friulana, oggi affronteranno una gara delicata dal peso specifico non indifferente per gli obiettivi da raggiungere. Per ricordare l'appuntamento, via social, la società ha condiviso il solito post del "Matchday" con un video che ha come protagonista Isaksen.
