Parma, Cuesta: "La sconfitta contro la Lazio ci ha dato spinta"
27.12.2025 15:45 di Andrea Castellano
© foto di Federico De Luca 2025
Torna a vincere il Parma. Dopo la sconfitta in nove contro la Lazio, la squadra di Cuesta ha battuto la Fiorentina grazie al gol di Sorensen. Nel post partita, il tecnico gialloblù ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Dazn.
Di seguito le sue parole: "Sono contento, la prestazione con la Lazio ci ha dato spinta. Ci sono ancora cose da migliorare, come la gestione del vantaggio nel secondo tempo, ma di positivo c'è tanto".
"Keita? Aiuta tantissimo, avvicinandosi anche di più nel blocco difensivo dandoci tempo con le sue guide e forzando l'avversario ad abbassarsi. Uno dei nostri obiettivi è aiutare i ragazzi. Non è che dopo la Lazio eravamo a terra e oggi in cielo. Vogliamo consolidare i risultati".
