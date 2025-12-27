Fiorentina, silenzio stampa dopo l'ennesimo ko. E i tifosi...

Fiorentina, silenzio stampa dopo l'ennesimo ko. E i tifosi...
La vittoria contro l'Udinese è stata solo un'illusione, la Fiorentina cade ancora e questa volta lo fa col Parma al Tardini. Una sconfitta di misura, che porta la firma di Sorensen, condanna ancora la Viola all'ultimo posto in classifica. La situazione è sempre più complicata, la squadra di Vanoli non riesce a uscire dal tunnel.

Le speranze di una salvezza si allontanano sempre di più, sale la tensione e con lei anche i malumori dell'ambiente. La società ha dichiarato nuovamente silenzio stampa, nessuna dichiarazione dopo la sconfitta. I giocatori, al triplice fischio, hanno provato ad avvicinarsi al settore ospiti ma i tifosi li hanno respinti invitandoli a rientrare negli spogliatoi"Meritiamo di più" il coro intonato.

