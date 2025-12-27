Udinese, Kabasele a Dazn: "Ko contro la Fiorentina alle spalle. Pronti per la Lazio"
27.12.2025 17:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel pre gara della sfida tra Udinese e Lazio il difensore dei friulani Kabasele ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Dazn: “Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e quindi siamo andati in ritiro un giorno prima, non è la cosa peggiore della vita dormire una notte in più in hotel. Siamo noi i primi responsabili di quella sconfitta. In ritiro ci siamo confrontati e ora siamo pronti per la gara contro la Lazio".
"La vera Udinese è quella che ha battuto Inter, Napoli e Atalanta ma è vero che poi abbiamo subito sempre un ko dopo una bella vittoria”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide