Udinese, Kabasele a Dazn: "Ko contro la Fiorentina alle spalle. Pronti per la Lazio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre gara della sfida tra Udinese e Lazio il difensore dei friulani Kabasele ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Dazn: “Non abbiamo giocato bene contro la Fiorentina e quindi siamo andati in ritiro un giorno prima, non è la cosa peggiore della vita dormire una notte in più in hotel. Siamo noi i primi responsabili di quella sconfitta. In ritiro ci siamo confrontati e ora siamo pronti per la gara contro la Lazio".

"La vera Udinese è quella che ha battuto Inter, Napoli e Atalanta ma è vero che poi abbiamo subito sempre un ko dopo una bella vittoria”.

